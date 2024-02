Regal Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Die Diskussionen über die Regal-Aktie in den sozialen Medien zeigen, dass die Anlegerstimmung neutral ist. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und in den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen diskutiert. Daher stuft die Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Regal-Aktie mit einem "Gut"-Rating bewertet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 2021,4 JPY, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 2162 JPY liegt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 2137,82 JPY eine positive Bewertung, jedoch wird hier ein "Neutral"-Rating vergeben.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass die Regal-Aktie auf 7-Tage-Basis überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auf 25-Tage-Basis hingegen ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Regal-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf den RSI.

Die Diskussionen in den sozialen Medien haben eine mittlere Aktivität gezeigt, und die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Daher wird das langfristige Stimmungsbild als "Neutral" eingestuft.