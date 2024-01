Regal Aktie: Keine Angst!

Die technische Analyse der Regal-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) bei 0,12 SGD liegt. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral", da der Aktienkurs bei 0,115 SGD liegt, was einem Abstand von -4,17 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,12 SGD, was ebenfalls einer Differenz von -4,17 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Was das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie betrifft, so haben sich in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen ergeben. Weder die Stimmungslage noch die Kommunikationsfrequenz haben sich signifikant verändert. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

Auch das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken zeigt sich in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung der Aktie als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Regal zeigt ebenfalls neutrale Werte. Sowohl der 7-Tage-RSI (50 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (ebenfalls 50 Punkte) deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" einzustufen ist.

Insgesamt ergibt sich also ein neutrales Bild der Regal-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Sentiments und des RSI.