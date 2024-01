Regal Aktie: Jetzt aber!

Die technische Analyse von Regal zeigt, dass sich die Aktie derzeit in einem Aufwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt 1980,61 JPY, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 2106 JPY liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Beim 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs (2043,46 JPY) nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Regal basierend auf trendfolgenden Indikatoren eine "Gut"-Bewertung.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Aktivität im Netz üblich ist und die Rate der Stimmungsänderung gering ist. Daher erhält Regal eine "Neutral"-Einstufung.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Regal-Aktie sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-RSI) als auch auf längerfristiger (25-Tage-RSI) Basis überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Regal eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.