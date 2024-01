Regal Aktie: Ist das noch normal?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Regal. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 50 Punkte, was bedeutet, dass Regal weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 50 eine neutrale Bewertung für die Aktie an. Insgesamt erhält Regal also ein "Neutral"-Rating für diesen Aspekt der Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Regal auf 0,12 SGD, während der aktuelle Kurs bei 0,115 SGD liegt. Dies führt zu einem Abstand von -4,17 Prozent zum GD200 und einer "Neutral"-Bewertung. Der GD50 liegt derzeit bei 0,12 SGD, was ebenfalls zu einem Abstand von -4,17 Prozent und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit wird die Gesamtbewertung für Regal als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Regal in den sozialen Medien zu beobachten war. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität und Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Regal unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Regal wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne deutliche positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieser Stimmungslage erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird Regal auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt als "Neutral" bewertet.