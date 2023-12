Regal Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an. Bei Regal liegt der RSI bei 74,19, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, zeigt einen Wert von 35, was als neutral betrachtet wird und daher zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in letzter Zeit keine eindeutige Veränderung in der Diskussion über Regal. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, dass Regal in etwa genauso viel oder wenig Aufmerksamkeit erhält wie üblich, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Regal derzeit bei 1971,04 JPY liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 2050 JPY und damit 4,01 Prozent über dem GD200. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt der GD50 bei 2035,98 JPY, was zu einem weiteren "Neutral"-Signal führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf beiden Zeiträumen.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da es in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Ausschläge gab. Die Diskussionen in den letzten Tagen waren weder stark positiv noch negativ, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt.