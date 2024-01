Regal Airport Aktie: DAS heißt noch nichts

Das Anleger-Sentiment rund um die Hainan Meilan Airport-Aktie war in den letzten zwei Wochen eher neutral. Es gab positive Diskussionen an einem Tag, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes hat die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhalten. Das Anleger-Stimmungsbarometer ergibt insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für Hainan Meilan Airport.

In Bezug auf das Sentiment und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet. Es gab weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Hainan Meilan Airport-Aktie beträgt aktuell 78, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Daher wird ein "Schlecht"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil und zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird sie auf dieser Basis mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für Hainan Meilan Airport.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 20,58, was 47 Prozent mehr ist als der Branchendurchschnitt von 13. Daher wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft, da sie überbewertet ist.

Aufgrund der oben genannten Bewertungen und Analysen erhält die Hainan Meilan Airport-Aktie insgesamt eher negative Bewertungen, sowohl in Bezug auf das Anleger-Sentiment, das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien, den Relative Strength Index, als auch in fundamentalen Kennzahlen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Aktie in Zukunft entwickeln wird.