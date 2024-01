Regal Airport Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Die Einschätzung der Aktienkurse von Hainan Meilan Airport basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. In den letzten zwei Tagen haben jedoch die Nutzer der sozialen Medien hauptsächlich negative Themen rund um Hainan Meilan Airport aufgegriffen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Die Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz können präzise Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zulassen. In den letzten vier Wochen wurden jedoch keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Hainan Meilan Airport festgestellt. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Hainan Meilan Airport-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 9,96 HKD lag, während der letzte Schlusskurs bei 6,1 HKD liegt, was einer Abweichung von -38,76 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt eine Abweichung des letzten Schlusskurses von -9,63 Prozent und somit auch ein "Schlecht"-Rating.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 20,58, was 48 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Verkehrsinfrastruktur) liegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist. Daher erhält Hainan Meilan Airport auch in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.