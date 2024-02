Regal Airport Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Der Aktienkurs von Hainan Meilan Airport hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -72,44 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche eine Underperformance von -68,36 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite von Hainan Meilan Airport mit -63,77 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 20, was bedeutet, dass die Börse 20,58 Euro für jeden Euro Gewinn von Hainan Meilan Airport zahlt. Dies ist 40 Prozent mehr als der durchschnittliche Wert in der Branche, weshalb der Titel als überbewertet eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 29,17 Punkten, was bedeutet, dass Hainan Meilan Airport momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 39,84, was bedeutet, dass Hainan Meilan Airport als "Neutral" eingestuft wird.

Die Dividendenrendite von Hainan Meilan Airport liegt bei 0 Prozent, was 7,89 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche liegt. Dies macht die Aktie eher zu einem unrentablen Investment und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.