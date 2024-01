Regal Airport Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Die Aktie der Hainan Meilan Airport wurde kürzlich einer technischen Analyse unterzogen, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Dabei wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet, der sich aktuell auf 10,02 HKD beläuft. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs bei 6,17 HKD, was einem Unterschied von -38,42 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (6,75 HKD) liegt der letzte Schlusskurs unter diesem Wert (-8,59 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie somit mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Des Weiteren wurde der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie betrachtet, der aktuell einen Wert von 70,63 aufweist, was auf eine Überkauft-Situation hindeutet. Auch die Ausdehnung des RSI auf 25 Tage ergibt mit einem Wert von 64 eine neutrale Bewertung. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Schlecht".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in Bezug auf Hainan Meilan Airport in den letzten Tagen neutral eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Zuletzt wurde die Aktie auch einer fundamentalen Analyse unterzogen, die ergab, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 20,58 insgesamt 47 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Verkehrsinfrastruktur" (13,98). Aufgrund dieser Überbewertung erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse ebenfalls die Einstufung "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich somit eine negative Bewertung der Hainan Meilan Airport-Aktie auf der Basis der technischen, RSI- und fundamentalen Analyse.