Regal Airport Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Die Hainan Meilan Airport-Aktie weist laut technischer Analyse einen Durchschnitt von 8,39 HKD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage auf. Der letzte Schlusskurs lag bei 6,99 HKD, was einem Unterschied von -16,69 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 6,3 HKD, was über dem letzten Schlusskurs liegt und zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis führt. Insgesamt erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation eine übliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung erfährt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie als "Neutral"-Wert eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert an, was zu dem Schluss führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Insgesamt wird die Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.

In fundamentalen Aspekten beträgt das KGV aktuell 20,58, was 35 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt und die Aktie aus heutiger Sicht als überbewertet erscheinen lässt. Daher erhält Hainan Meilan Airport auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung.