Reflect Scientific Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Die technische Analyse der Reflect Scientific-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,07 USD liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt und die Aktie daher als "Neutral" bewertet wird. Die gleiche Bewertung ergibt sich auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage.

In Bezug auf die Dividende weist Reflect Scientific eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 2,48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Daten erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung, da sie im Vergleich zu anderen Investments in der Branche als unrentabel erscheint.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Reflect Scientific zeigen eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate. Daher wird die Aktie sowohl in Bezug auf die Beitragsanzahl als auch die Stimmungsänderung als "Neutral" eingestuft.

Im Hinblick auf fundamentale Daten ist Reflect Scientific aus unserer Sicht unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 22,46 liegt und somit 79 Prozent unter dem Branchen-KGV von 104,97. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.

Insgesamt wird die Reflect Scientific-Aktie auf Basis der technischen Analyse, Dividende, Sentiment und fundamentalen Daten als "Neutral" bis "Gut" bewertet.