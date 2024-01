Reflect Scientific Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Der Relative Strength Index (RSI) für die Reflect Scientific-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 66 erreicht, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auch auf 25-Tage-Basis mit einem RSI-Wert von 50, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In den sozialen Medien wurden Reflect Scientific in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet, während in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Anleger-Stimmung und eine "Gut"-Einstufung.

Bei der Dividendenpolitik schüttet Reflect Scientific derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 0,07 USD liegt, was auch dem aktuellen Kurs entspricht. Die Abstände zum GD200 und GD50 betragen jeweils 0 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.