Reflect Scientific Aktie: Bitte nicht vergessen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig im Finanzmarkt verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Reflect Scientific wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Reflect Scientific-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Ebenso liegt der RSI25 auf 25-Tage-Basis bei 55,56, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein weiterer wichtiger Indikator, um die Einschätzung einer Aktie zu bewerten. In den sozialen Medien gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge bezüglich Reflect Scientific. Auch der Meinungsmarkt zeigte in den vergangenen Tagen weder stark positive noch negative Themen, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Reflect Scientific weist mit einem Wert von 22,46 ein deutlich günstigeres KGV als das Branchenmittel von 134,69 in der Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" auf. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Auch hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum erhält Reflect Scientific eine "Neutral"-Einstufung. Die Aktie hat die übliche Aktivität im Netz gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit für Reflect Scientific in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".