Reece Aktie: Das macht richtig Spaß!

Die technische Analyse der Aktie von Reece zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 18,79 AUD liegt, während der aktuelle Kurs bei 22,39 AUD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie um +19,16 Prozent über dem GD200 liegt, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 19,45 AUD, was einen Abstand von +15,12 Prozent bedeutet und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Gut" basierend auf der technischen Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass Reece in den letzten zwei Wochen eher neutral besprochen wurde. An drei Tagen dominierten positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden jedoch vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer heutigen Einschätzung von "Gut" führt. Insgesamt wird Reece daher basierend auf dem Anleger-Sentiment mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Reece liegt bei 20,45 Punkten, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 17,01 und zeigt ebenfalls eine überverkaufte Situation, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität zu Reece langfristig eine mittlere Aktivität aufweist und daher als "Neutral" bewertet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbildes als "Neutral" führt.