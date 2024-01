Reece Aktie: Jubelschreie!

Die technische Analyse der Reece-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 22,39 AUD einen Abstand von +19,16 Prozent vom GD200 (18,79 AUD) hat, was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die Kursentwicklung der letzten 50 Tage widerspiegelt, liegt bei 19,45 AUD. Dies führt zu einem weiteren "Gut"-Signal, da der Abstand +15,12 Prozent beträgt. Somit wird der Reece-Aktienkurs insgesamt als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Reece eingestellt waren. Es gab fünf positive und ein negatives Feedback, während an vier Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Reece daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussion über Reece langfristig eine mittlere Aktivität aufweist, weshalb die Bewertung "Neutral" ausfällt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls gering, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Reece-Aktie als Neutral-Titel ein. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 20,45 und der RSI25 für 25 Tage liegt bei 17,01, was jeweils zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.