Reebonz Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Derzeit schüttet das Unternehmen Reebonz niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Internet & Katalog Einzelhandel. Dies bedeutet eine Differenz von 3,37 Prozentpunkten (0 % gegenüber 3,37 %) und führt zu einer Bewertung der Dividendenpolitik als "Schlecht".

Das Stimmungsbild rund um die Aktie von Reebonz wurde anhand von Analysen aus Bankhäusern sowie dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet untersucht. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergaben ein neutrales langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Reebonz wies kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führte. Insgesamt erhält die Aktie von Reebonz bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Anleger diskutierten weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Reebonz. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Reebonz eine Performance von -94,45 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um -4,54 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -89,91 Prozent im Branchenvergleich. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite bei 10,61 Prozent, wobei Reebonz 105,06 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.