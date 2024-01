Reebonz Aktie: Alles unter Kontrolle?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der häufig im Finanzmarkt verwendet wird. Für Reebonz wird der RSI für die letzten 7 Tage und auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass die Reebonz-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 zeigt auch einen Wert von 50, was bedeutet, dass das Wertpapier auch auf dieser Basis als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Reebonz in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Reebonz beträgt derzeit 0, was zu einer negativen Differenz von -3,38 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Reebonz von den Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Anleger haben weder über positive noch über negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Reebonz diskutiert. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Reebonz bei -94,45 Prozent, was mehr als 105 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -4,17 Prozent, wobei Reebonz mit 90,28 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.