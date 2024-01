Ree Automotive Holding Aktie: Das ist Wahnsinn!

Die Aktie von Ree Automotive wird anhand verschiedener Faktoren bewertet, darunter auch die Kommunikation im Netz und das Anleger-Sentiment. In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen jedoch eine überwiegend positive Stimmung in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch die langfristige Meinung von Analysten fällt positiv aus, mit einer durchschnittlichen Empfehlung von "Gut" und einem Kursziel von 15 USD, was eine Performance von 229,67 Prozent bedeuten würde.

Der Relative Strength Index (RSI) für Ree Automotive zeigt eine hohe Dynamik des Aktienkurses, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25 ergibt eine Einstufung als "Neutral". Insgesamt erhält die Aktie von Ree Automotive daher eine "Gut"-Bewertung basierend auf den verschiedenen Faktoren.