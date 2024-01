Ree Automotive Holding Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Weitere Suchergebnisse zu "Carl Zeiss Meditec AG":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Ree Automotive wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 72,28 Punkten, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 50,76, was bedeutet, dass Ree Automotive hier weder überkauft noch -verkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält.

Die Meinung der Analysten für Ree Automotive ist überwiegend positiv, da 1 Kaufempfehlung, 0 Neutral- und 0 Verkaufseinstufungen vorliegen. Die durchschnittliche Empfehlung für Ree Automotive aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Gut". Das Kursziel der Analysten liegt im Durchschnitt bei 15 USD, was auf eine potenzielle Kursentwicklung von 219,83 Prozent hindeutet, und daher ein "Gut"-Rating erhält.

Die Anleger-Stimmung bei Ree Automotive in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv, basierend auf den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen. Insgesamt ergibt sich somit zur Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung.

In der technischen Analyse erhält die Ree Automotive-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.