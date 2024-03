Ree Automotive Holding Aktie: Einfach unglaublich

Weitere Suchergebnisse zu "Rolls-Royce Holdings":

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung im Sentiment und Buzz rund um Ree Automotive in den sozialen Medien. Das Unternehmen erhielt daher von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Ree Automotive mehr diskutiert als normal, was zu einer steigenden Aufmerksamkeit führte. Daher erhält die Aktie ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument aus der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Ree Automotive liegt bei 86,61 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Ree Automotive weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Schlecht" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -14,52 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 6,61 USD mit dem aktuellen Kurs (5,65 USD) vergleicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt mit einem Wert von 6,11 USD eine Abweichung von -7,53 Prozent. Somit erhält das Unternehmen insgesamt ein "Schlecht"-Rating aus charttechnischer Sicht.

Die Anleger-Stimmung bei Ree Automotive in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Allerdings standen in den vergangenen Tagen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Ree Automotive basierend auf verschiedenen Faktoren wie Sentiment, technischer Analyse und Anleger-Stimmung.