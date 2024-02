Redx Pharma Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

In den letzten Wochen gab es bei Redx Pharma keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen, weshalb das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet wird. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Redx Pharma-Aktie eine neutrale Empfehlung. Der RSI7 beträgt 39,58 und der RSI25 liegt bei 50, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Redx Pharma mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,34%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Redx Pharma bei 25,46 GBP liegt, während die Aktie selbst bei 22 GBP notiert. Die Distanz zum GD200 beträgt -13,59%, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 liegt bei 21,95 GBP, was die Aktie mit einem Abstand von +0,23% als "Neutral" einstuft. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtnote von "Neutral" basierend auf der technischen Analyse.

Insgesamt zeigt sich also ein neutrales Bild für Redx Pharma, sowohl in Bezug auf die Stimmung und den Buzz in den sozialen Medien, als auch im Hinblick auf den RSI und die technische Analyse. Lediglich bei der Dividendenrendite schneidet das Unternehmen unterdurchschnittlich ab.