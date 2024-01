Redx Pharma Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Die Dividendenrendite von Redx Pharma liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,2 Prozent liegt. Dies deutet auf eine schlechte Dividendenpolitik des Unternehmens hin. In Bezug auf den Aktienkurs hat Redx Pharma in den letzten 12 Monaten eine Performance von -61,48 Prozent verzeichnet, was im Vergleich zur Arzneimittel-Branche eine Underperformance von -47,6 Prozent bedeutet. Auch im Gesundheitspflege-Sektor liegt das Unternehmen mit einer Rendite von -14,55 Prozent deutlich darunter. Daher erhält Redx Pharma in dieser Kategorie ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Stimmungsänderungsrate war gering, was auf ein insgesamt neutrales Stimmungsbild hindeutet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von Redx Pharma sowohl im Vergleich zur 200-Tage-Linie als auch zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage deutlich niedriger liegt, was auf eine negative Entwicklung hindeutet. Basierend auf diesen Ergebnissen erhält die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.