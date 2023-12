Redx Pharma Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Redx Pharma hat in Bezug auf die Dividende eine niedrigere Ausschüttung als der Branchendurchschnitt für Arzneimittel. Dies zeigt sich in einem Vergleich der Dividendenrendite, bei der Redx Pharma um 3,21 Prozentpunkte niedriger liegt. Daher wird die Einstufung in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird Redx Pharma als unterbewertet betrachtet, da das aktuelle KGV bei 1 liegt, während vergleichbare Unternehmen in der Arzneimittelbranche im Durchschnitt ein KGV von 257 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bezüglich Redx Pharma deuten auf eine durchschnittliche Aktivität hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung in dieser Kategorie führt.

Im Vergleich zur Gesundheitspflegebranche hat die Aktie von Redx Pharma im vergangenen Jahr eine Rendite von -61,48 Prozent erzielt, was 45,06 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Arzneimittel" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -15,23 Prozent, und Redx Pharma liegt aktuell 46,24 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit "Schlecht" bewertet.