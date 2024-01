Redx Pharma Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Die Dividendenrendite von Redx Pharma liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies bedeutet eine Differenz von -3,2 Prozent zur "Arzneimittel"-Branche. Aufgrund dieser Kennzahl erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die Anlegerstimmung gegenüber Redx Pharma war in den letzten Tagen größtenteils negativ, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab überwiegend negative Themen und keine positiven Diskussionen. In den letzten ein bis zwei Tagen waren die Nachrichten über das Unternehmen jedoch überwiegend neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Redx Pharma eine "Schlecht"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Redx Pharma liegt derzeit bei 50, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Wenn der RSI auf 25 Tage ausgedehnt wird, zeigt sich ein Wert von 100, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine "Schlecht"-Einstufung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Redx Pharma liegt bei 1,09, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als "günstig" betrachtet werden kann und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut"-Rating.