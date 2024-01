Redwood Scientific Technologies Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen zu indizieren, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen bezogen werden. Die Normspanne des RSI reicht von 0 bis 100, wobei der RSI der Redwood Scientific bei 50 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Situation weder als überkauft noch als überverkauft betrachtet wird, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt hingegen einen Wert von 81 für die Redwood Scientific, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Diskussionen über Redwood Scientific in sozialen Medien deuten auf eine positive Stimmung und Einschätzungen hin, die sich in den letzten zwei Wochen verstärkt haben. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war im letzten Monat durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Bewertung des Sentiments und des Buzz führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Redwood Scientific-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,2 USD. Der letzte Schlusskurs von 0,1111 USD weicht somit um -44,45 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (0,25 USD) zeigt eine Abweichung von -55,56 Prozent beim letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Zusammenfassend erhält die Redwood Scientific-Aktie für den RSI eine "Neutral"-Bewertung, für die Anlegerstimmung eine "Gut"-Bewertung und für die technische Analyse ein "Schlecht"-Rating.