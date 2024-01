Redwood Aktie: Das ist einfach klasse!

Weitere Suchergebnisse zu "Redwood Trust":

Die technische Analyse der Redwood Trust Inc-Aktie ergibt für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage einen Durchschnitt von 6,89 USD. Der letzte Schlusskurs lag bei 6,94 USD, was einer Abweichung von +0,73 Prozent entspricht, und wird daher neutral bewertet. Auch in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt von 7,12 USD liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -2,53 Prozent nahe am gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten Wochen vermehrt positive Kommentare über Redwood Trust Inc verzeichnet. Das Stimmungsbarometer zeigt ein positives Bild, weshalb die Aktie von der Redaktion als "Gut" bewertet wird. Die gestiegene Aufmerksamkeit und die erhöhte Diskussion über das Unternehmen führen zu dieser positiven Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass Redwood Trust Inc weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung in diesem Abschnitt führt.

Die Analysteneinschätzung der letzten zwölf Monate ergibt insgesamt 5 Bewertungen, von denen 4 als "Gut", 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies führt zu einem "Gut"-Rating für die Redwood Trust Inc-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 8,9 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 28,24 Prozent bedeutet und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Zusammenfassend erhält Redwood Trust Inc somit ein "Gut"-Rating für diesen Analysepunkt.