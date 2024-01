Redwood Aktie: Das ist die Höhe!

Weitere Suchergebnisse zu "Redwood Trust":

Die Redwood Trust Inc-Aktie wird derzeit von Analysten als "Gut" bewertet. Dieses Rating basiert auf 4 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Redwood Trust Inc. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (8,9 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotenzial von 26,6 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Redwood Trust Inc also eine "Gut"-Bewertung in diesem Analyseabschnitt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +2,03 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 6,89 USD mit dem aktuellen Kurs (7,03 USD) vergleicht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 7,1 USD liegt nahe dem letzten Schlusskurs (-0,99 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Redwood Trust Inc besonders positiv diskutiert, mit dem Stimmungsbarometer an zehn Tagen auf grün und keiner negativen Diskussion. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt zwei Tagen. Aktuell gibt es auch vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt. Die höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen wird mit einer "Gut"-Bewertung honoriert. Zusammenfassend bekommt Redwood Trust Inc daher in dieser Stufe ein "Gut"-Rating.