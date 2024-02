Redwood Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Weitere Suchergebnisse zu "Redwood Trust":

Die Analysten bewerten die Aktie der Redwood Trust Inc auf langfristiger Basis als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten wurden 2 Bewertungen als "Gut" eingestuft, während keine Neutralen oder Schlechten Bewertungen vorliegen. Es gab keine Analystenupdates zu Redwood Trust Inc im letzten Monat. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 9 USD, was einer Erwartung von 33,33 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 6,75 USD liegt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Aktie zeigt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Stimmungsänderung, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Redwood Trust Inc zeigt aktuell einen Wert von 41, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 57 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.