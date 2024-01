Redwood Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Weitere Suchergebnisse zu "Redwood Trust":

In den letzten vier Wochen konnte bei Redwood Trust Inc eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt werden. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat leicht abgenommen. Daher wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Redwood Trust Inc-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 6,88 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 6,84 USD nur um -0,58 Prozent abweicht. Dies entspricht einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (7,09 USD) weicht mit einem letzten Schlusskurs von -3,53 Prozent nur leicht vom gleitenden Durchschnitt ab, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Redwood Trust Inc-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung für die Aktie der Redwood Trust Inc. Der RSI7 liegt bei 73,08, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 53,41 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt resultiert daraus ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Aus den letzten zwölf Monaten liegen 4 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten für die Redwood Trust Inc vor, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 8,9 USD. Dies würde eine potenzielle Steigerung um 30,12 Prozent vom letzten Schlusskurs (6,84 USD) bedeuten und entspricht somit einer "Gut"-Empfehlung. Insgesamt erhält die Redwood Trust Inc-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.