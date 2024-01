Redwood Aktie: Was kann da noch kommen?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier momentan "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen des Wertpapiers über die Zeit. Redwood Trust Inc wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 47,73 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25 für Redwood Trust Inc zeigt mit einem Wert von 51,09, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und verdient somit auch hier ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält Redwood Trust Inc daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Stimmung rund um Aktien wird nicht nur durch Analysen von Banken, sondern auch durch die langfristige Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Beitragsanzahl und die Änderung der Stimmung ergeben dabei ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie von Redwood Trust Inc wurde in diesen beiden Faktoren untersucht und zeigte eine unterdurchschnittliche Aktivität sowie eine negative Änderung der Stimmung. Daher erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Im Rahmen der technischen Analyse ergibt sich, dass der Schlusskurs der Redwood Trust Inc-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 6,88 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 7,07 USD, was einer Abweichung von +2,76 Prozent entspricht und daher zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Die Analysteneinschätzung auf langfristiger Basis bewertet die Aktie von Redwood Trust Inc als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgegeben haben, bewerteten 4 die Aktie als "Gut" und 1 als "Neutral", während keine negative Bewertung vorlag. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel in Höhe von 8,9 USD, was einer Erwartung von 25,88 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt. Basierend auf den Analystenschätzungen erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".