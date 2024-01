Redwood Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Weitere Suchergebnisse zu "Redwood Trust":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Bei der Redwood Trust Inc-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 62, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 57 ebenfalls neutral, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt.

Die technische Analyse durch trendfolgende Indikatoren zeigt, dass die Redwood Trust Inc-Aktie weder in einem klaren Auf- noch Abwärtstrend liegt. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt weisen auf eine neutrale Bewertung hin, da der letzte Schlusskurs nahe dem Durchschnitt liegt.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 4-mal ein "Gut"-Rating, 1-mal ein "Neutral"-Rating und 0-mal ein "Schlecht"-Rating für die Redwood Trust Inc vergeben, was langfristig zu einem institutionellen Rating von "Gut" führt. Es gibt keine neuen Analystenupdates aus dem letzten Monat, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 6,8 USD erwarten die Analysten eine positive Entwicklung von 30,88 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 8,9 USD.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen eine Zunahme positiver Kommentare über Redwood Trust Inc, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Häufigkeit der Diskussionen über die Aktie zeigt, dass sie sich im normalen Bereich befindet, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.