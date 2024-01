Redwood Aktie: Tut sie es schon wieder?

Weitere Suchergebnisse zu "Redwood Trust":

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Redwood Trust Inc bei 7,01 USD liegt, was einer Entfernung von +2,19 Prozent vom GD200 (6,86 USD) entspricht. Dies signalisiert aus charttechnischer Sicht ein "Neutral"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 7,02 USD. Dies bedeutet, dass auch hier ein "Neutral"-Signal vorliegt, da der Abstand -0,14 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Redwood Trust Inc-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Redwood Trust Inc in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität, was auf ein geringeres Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Auch dafür wird Redwood Trust Inc mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Analysten sehen die Redwood Trust Inc insgesamt positiv, da 4 Buc, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Auch die durchschnittliche Empfehlung für die Aktie aus dem letzten Monat ist "Gut". Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Redwood Trust Inc liegt bei 8,9 USD, was einer Entwicklung um 26,96 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie das Rating "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, jedoch hat sich dies in den letzten Tagen geändert, da verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert wurde. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.