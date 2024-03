Redwood Aktie: Ruhe bewahren!

Die technische Analyse der Redwood Trust Inc-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 6,94 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 6,33 USD weicht somit um -8,79 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 6,48 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs nur um -2,31 Prozent abweicht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Redwood Trust Inc-Aktie somit in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Bewertung durch Analysten fällt derweil positiv aus. In den letzten zwölf Monaten wurde die Aktie 1-mal mit "Gut", 0-mal mit "Neutral" und 0-mal mit "Schlecht" bewertet. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 9 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 42,18 Prozent vom letzten Schlusskurs (6,33 USD) bedeutet. Alles in allem erhält Redwood Trust Inc somit eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Redwood Trust Inc-Aktie liegt bei 40,28 für einen Zeitraum von 7 Tagen und bei 60,19 für 25 Tage. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv in Bezug auf das Unternehmen Redwood Trust Inc. Dies spiegelt sich in einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments wider.