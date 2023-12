Redwood Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Weitere Suchergebnisse zu "Redwood Trust":

Die Aktie der Redwood Trust Inc wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 4 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Gut" ab. Innerhalb eines Monats liegen 1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht-Einschätzungen vor, was die Aktie zuletzt mit einem "Gut" bewertet. Das mittlere Kursziel liegt bei 8,9 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 21,09 Prozent bedeutet, verbunden mit der Einstufung "Gut". Die Gesamteinschätzung der Analysten für die Aktie der Redwood Trust Inc ergibt somit die Einschätzung "Gut".

Technisch betrachtet ist die Redwood Trust Inc derzeit ein "Gut", basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 6,85 USD, womit der Kurs der Aktie (7,35 USD) um +7,3 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 6,9 USD, was einer Abweichung von +6,52 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Redwood Trust Inc in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält.

Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Redwood Trust Inc-Aktie beträgt aktuell 40, was ein "Neutral"-Rating ergibt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 34,11 ebenfalls neutral. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Redwood Trust Inc damit ein "Neutral"-Rating.