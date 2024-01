Redwood Aktie: Gut oder schlecht?

Die Redwood-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 132,22 USD verzeichnet. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 150 USD verzeichnet, was einem Unterschied von +13,45 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 150 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis. Insgesamt erhält Redwood daher eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes wurde festgestellt, dass die Aktivität im Netz im üblichen Rahmen liegt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum jedoch eine negative Entwicklung gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit bei der Gesamtbewertung eine "Schlecht"-Einstufung für Redwood in diesem Punkt.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils neutral, mit positiven Diskussionen in den letzten ein bis zwei Tagen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für das Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) der Redwood-Aktie liegt bei 50, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich ebenfalls bei 50 und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt erhält Redwood daher für die verschiedenen Kategorien insgesamt eine "Gut"-Bewertung, eine "Schlecht"-Bewertung und zwei "Neutral"-Bewertungen.