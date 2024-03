Redwood Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Weitere Suchergebnisse zu "Redwood Trust":

In den vergangenen zwölf Monaten haben insgesamt 1 Analystenbewertungen die Redwood Trust Inc-Aktie bewertet. Von diesen waren 1 Bewertung "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Redwood Trust Inc-Aktie. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Redwood Trust Inc. Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten für die Aktie beträgt 9 USD, was einem Aufwärtspotential von 45,87 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 6,17 USD. Somit ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung. Insgesamt erhält Redwood Trust Inc somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen in den sozialen Medien zur Aktie von Redwood Trust Inc veröffentlicht, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

Die Stimmung rund um Aktien wird nicht nur durch Analystenbewertungen, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Aktie von Redwood Trust Inc zeigte eine starke Aktivität in Beiträgen oder Diskussionen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Redwood Trust Inc hingegen weist kaum Änderungen auf, was einem "Neutral"-Rating entspricht. Daher erhält die Aktie von Redwood Trust Inc bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

In technischer Hinsicht ist die Redwood Trust Inc-Aktie mit einem aktuellen Kurs von 6,17 USD derzeit -7,36 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -10,97 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.