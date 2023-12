Redwood Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Weitere Suchergebnisse zu "Redwood Trust":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator wird oft im Finanzmarkt eingesetzt und basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zu ihrer Zeit. In Bezug auf Redwood Trust Inc wird der kurzfristige RSI für die letzten 7 Tage und der längere RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 18,45 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Gut"-Rating. Der RSI25 zeigt einen Wert von 28,74, was ebenfalls auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt erhält Redwood Trust Inc eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In den letzten zwei Wochen wurde Redwood Trust Inc von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Auswertung der Kommentare und Beiträge führt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung für eine "Gut"-Einstufung spricht.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Redwood Trust Inc-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 6,85 USD. Der aktuelle Schlusskurs von 7,79 USD weicht somit um +13,72 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (6,92 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls eine "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis bedeutet. Insgesamt erhält die Redwood Trust Inc-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung ermöglichen interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate in Bezug auf Redwood Trust Inc. Die Aktie hat dabei eine mittlere Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht"-Wert führt.