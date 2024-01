Redwood Aktie: Bitte nicht vergessen!

Weitere Suchergebnisse zu "Redwood Trust":

Die Anlegerstimmung gegenüber Redwood Trust Inc war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wie aus der Diskussion in Social Media hervorgeht. Es gab sechs positive und fünf negative Tage, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen größtenteils negativ. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Redwood Trust Inc daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Redwood Trust Inc-Aktie beträgt aktuell 69, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Die Stimmung und Aktivität rund um die Aktie von Redwood Trust Inc wurden ebenfalls analysiert. Die Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Ebenso wies die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie von Redwood Trust Inc bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung, wenn der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs verglichen wird. Dies gilt auch für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.