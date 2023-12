Redwood Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "Redwood Trust":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Der RSI der Redwood Trust Inc-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 35, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, welcher bei 30,95 liegt. Auch hier ist die Aktie weder über- noch -verkauft und erhält somit auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Redwood Trust Inc.

Analysten haben die Aktie der Redwood Trust Inc in den letzten zwölf Monaten mit 4 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Einstufungen versehen, was für die langfristige Einstufung ein "Gut" ergibt. Im vergangenen Monat gab es 1 positive und keine neutralen oder negativen Einstufungen, was zu einem Gesamturteil von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 8,9 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 18,04 Prozent bedeutet und somit ebenfalls zu einer Einstufung "Gut" führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Redwood Trust Inc eingestellt waren, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind größtenteils positiv, was die Einschätzung weiter untermauert.

In der technischen Analyse erhält die Redwood Trust Inc-Aktie eine "Gut"-Bewertung sowohl für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.