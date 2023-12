Redwire ist zurück!

Die Aktienanalyse von Redwire zeigt gemischte Signale. Die Diskussionsintensität im Netz ist normal, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Ebenso bleibt die Rate der Stimmungsänderung unverändert, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Der Relative Strength Index (RSI) von 46,58 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren neutralen Einschätzung führt. Die Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt ebenfalls eine neutrale Einstufung. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als neutral bewertet.

Die Analysteneinschätzungen für Redwire sind jedoch positiv. Von insgesamt 3 Analystenbewertungen sind alle 3 Einstufungen "Gut". Die durchschnittliche Empfehlung für die Aktie aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Gut", und die abgegebenen Kursziele deuten darauf hin, dass die Aktie um 126,76 Prozent steigen könnte. Zusammengefasst erhält Redwire von den Analysten somit ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Redwire nur geringfügig über dem GD200 liegt, was zu einem neutralen Signal führt. Der GD50 hingegen deutet auf ein gutes Signal hin, da der Abstand +8,89 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Redwire-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.