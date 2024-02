Redwire-Anleger wird’s freuen!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und gibt Aufschluss darüber, ob ein Wert überkauft oder unterkauft ist. Für die Redwire-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 34, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des 25-Tage-RSI verglichen, der bei 48,77 liegt. Auch hier ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Redwire-Aktie also als "Neutral" eingestuft.

In den sozialen Medien wurde Redwire in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +4,83 Prozent zwischen dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (2,9 USD) und dem aktuellen Kurs (3,04 USD), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (2,89 USD) ergibt sich eine Abweichung von +5,19 Prozent, wodurch eine "Gut"-Bewertung zustande kommt. Insgesamt erhält Redwire für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 4 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen abgegeben, was zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 6,25 USD, was einer Empfehlung von +105,59 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Redwire-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung von den Analysten.