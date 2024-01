Redwire Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Redwire-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 43, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 39,38 keine überkauften oder überverkauften Signale und wird daher ebenfalls mit "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs eine "Neutral"-Bewertung für Redwire.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Redwire-Aktie verläuft derzeit bei 2,89 USD, was eine Einstufung als "Neutral" ergibt, da der Aktienkurs selbst bei 3 USD liegt und somit einen Abstand von +3,81 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) einen Wert von 2,74 USD angenommen, was einer Differenz von +9,49 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal für die Aktie bedeutet.

Analysten schätzen die Aktie von Redwire auf langfristiger Basis als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 3 positiv, 0 neutral und 0 negativ. Kurzfristig wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft, da im letzten Monat 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Empfehlungen vorlagen. Die Analysten erwarten im Mittel ein Kursziel von 6,67 USD, was einer Erwartung von 122,22 Prozent entspricht.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Redwire überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.