Redstone Resources Aktie: Was für ein Plan!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Redstone. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 33,33 Punkte beträgt. Dies zeigt, dass Redstone momentan weder überkauft noch überverkauft ist, was darauf hinweist, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI ist Redstone ebenfalls weder überkauft noch überverkauft (Wert: 62,5), was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Redstone von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien zeigten eine überwiegend positive Stimmung sowie positive Themen rund um den Wert. Daher wird die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigte Redstone interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität wird als durchschnittlich eingestuft, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Redstone mittlerweile auf 0,01 AUD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,006 AUD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -40 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 0,01 AUD, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamtbewertung von "Schlecht".