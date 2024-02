Redrow Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Der Aktienkurs von Redrow hat in den letzten 12 Monaten eine beachtliche Performance von 19,99 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche im Durchschnitt um -6,35 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Redrow in diesem Vergleich um starke +26,34 Prozent outperformt. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -3,29 Prozent im letzten Jahr, und Redrow lag 23,28 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Redrow insgesamt 5 Analystenbewertungen, und die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Neutral", bestehend aus 3 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinung. Die jüngsten Bewertungen zeigen jedoch eine andere Einschätzung - die durchschnittliche Empfehlung für Redrow aus dem letzten Monat ist "Gut" (1 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht). Die durchschnittliche Kursprognose von 602,4 GBP für das Wertpapier ergibt ein Abwärtspotential von -9,55 Prozent, was eine "Schlecht"-Empfehlung darstellt. Somit erhält Redrow in Summe eine "Neutral"-Bewertung.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Redrow aktuell 5, was eine positive Differenz von +0,54 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" bedeutet. Daher erhält Redrow für diese Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv für Redrow. An neun Tagen überwog die positive Diskussion, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein, zwei Tagen waren die Anleger verstärkt positiv gestimmt. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.