Redrow Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Die Immobilienfirma Redrow verzeichnet derzeit eine Dividendenrendite von 5,05 Prozent, was etwas über dem Branchendurchschnitt von 4,5 Prozent liegt. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche beträgt der Unterschied +0. Aufgrund dieser Zahlen erhält die Redrow-Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

In den sozialen Medien wurde Redrow in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet, wie unsere Analyse der Kommentare und Beiträge zeigt. Die Anleger-Stimmung wird daher als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob eine Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI für Redrow liegt bei 50,49 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der längere RSI auf 25-Tage-Basis zeigt ein neutrales Rating. Somit erhält die Aktie in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von Redrow mit 663 GBP um 3,76 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch positiv bewertet, da die Distanz zum GD200 sich auf +23,51 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" eingestuft.