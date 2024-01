Redrow Aktie: Hammer Entwicklung!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Redrow war in den letzten zwei Wochen eher neutral, mit überwiegend positiven Diskussionen an vier Tagen und überwiegend negativen an drei Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieser Gemütslage erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Redrow beträgt derzeit 6, was eine positive Differenz von +1,91 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" darstellt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Redrow heute eine "Gut"-Bewertung von unseren Analysten.

In den letzten 12 Monaten erzielte Redrow eine Performance von 40,53 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche im Durchschnitt um -0,08 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +40,6 Prozent im Branchenvergleich für Redrow. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 5,89 Prozent hatte, lag Redrow um 34,63 Prozent über diesem Durchschnittswert. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Redrow liegt derzeit bei 6,77, was 79 Prozent weniger ist als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt der durchschnittliche Wert momentan 32. Aus diesem Grund wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft, da er unterbewertet ist.