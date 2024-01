Redrow Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Die technische Analyse der Redrow-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 495,2 GBP liegt, während der aktuelle Kurs 616,5 GBP beträgt. Dies führt zu einer positiven Differenz von +24,5 Prozent zum GD200 und von +12,06 Prozent zum GD50. Somit wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz ergab die Auswertung, dass es im letzten Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Jedoch wurde das Unternehmen in Diskussionen häufiger als üblich erwähnt, was zu einem positiven Rating führt.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat die Redrow-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 40,53 Prozent erzielt, was einer Outperformance von +40,6 Prozent gegenüber ähnlichen Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche entspricht. Auch im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor liegt die Aktie mit einer Rendite von 34,63 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Bewertung von Analysten zeigt, dass die Redrow-Aktie insgesamt 7 positive, 0 neutrale und 1 negative Bewertung in den letzten zwölf Monaten erhalten hat, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Obwohl es keine aktuellen Analystenupdates gibt, liegt das Kursziel für die Aktie bei 613,25 GBP, was eine erwartete Kursentwicklung von -0,53 Prozent bedeutet und somit zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich aus der Analystenbewertung eine positive Gesamteinschätzung der Redrow-Aktie.