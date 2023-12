Redfin Aktie: Das war ja klar …

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Redfin diskutiert, wobei vor allem negative Meinungen vorherrschten. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen verstärkt mit positiven Themen rund um Redfin, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Redfin derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 9,16 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (10,5 USD) um +14,63 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 7,02 USD deutet auf einen positiven Wert hin, mit einer Abweichung von +49,57 Prozent. Insgesamt erhält die Aktie somit das Rating "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Redfin liegt bei 34,78, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Für einen Zeitraum von 25 Tagen beläuft sich der RSI25 auf 25,79, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" führt. Das Gesamtbild ergibt somit ein Rating "Gut".

Gemäß den Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate gibt es 0 positive, 7 neutrale und 1 negative Bewertungen, was im Schnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die durchschnittliche Empfehlung für Redfin aus dem letzten Monat ist "Neutral" (0 positiv, 1 neutral, 0 negativ). Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 8,73 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs (10,5 USD) zu einer möglichen Fallrate von -16,87 Prozent führt, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Redfin-Aktie somit eine "Neutral"-Empfehlung aus Analystensicht.