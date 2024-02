Redfin Aktie: Viel Lärm um nichts!

Die Diskussionen über Redfin auf den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten Wochen häuften sich insgesamt positive Meinungen und Kommentare. Unserer Redaktion zufolge ist das Unternehmen daher als "Gut" einzustufen. Die Aktie von Redfin wird bezogen auf die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet.

Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, stufen die Redfin insgesamt als "Neutral" ein, mit 0 Kaufempfehlungen, 5 Neutral-Einstufungen und 0 Schlecht-Einstufungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Redfin liegt bei 9,63 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 39,7 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie das Rating "Gut".

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Redfin-Aktie (6,89 USD) deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (9,16 USD) liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch beim gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (8,64 USD) liegt der letzte Schlusskurs darunter, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die Redfin-Aktie daher für die technische Analyse mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die Stimmung und die Aufmerksamkeit in den sozialen Medien haben sich negativ verändert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Die Anzahl der Beiträge über das Unternehmen nimmt ebenfalls ab, was ebenfalls mit einer "Schlecht"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt erhält Redfin daher in diesem Bereich ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.