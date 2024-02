Reddit zieht NYSE für Börsengang vor: Ein klares Signal an die Wall Street

Reddit steht kurz vor dem Sprung: Börsengang an der NYSE könnte laut Insidern im Februar winken.

Reddit bereitet sich auf seinen lange erwarteten Börsengang vor, wie Insider berichten. Obwohl noch kein öffentlicher Antrag auf einen IPO (Initial Public Offering) gestellt wurde, wird erwartet, dass dies bald im Februar geschieht. Bei dieser Gelegenheit soll die New York Stock Exchange (NYSE) als Börse genannt werden, an der der Börsengang stattfinden wird.

Die Vorbereitungen für den Börsengang von Reddit begannen bereits im Jahr 2021, doch nun werden sie immer konkreter. Die Tech-Firma soll bereits mit potenziellen Investoren über ihre mögliche Bewertung sprechen und einen Zeitplan aufstellen, der jedoch noch verhandelbar ist.

Laut Insiderquellen wurde nun auch der Ort für den Börsengang festgelegt. Die "Financial Times" berichtete unter Berufung auf zwei informierte Personen, dass Reddit sich gegen die Technologie-Börse NASDAQ entschieden habe und stattdessen die NYSE ausgewählt habe.

Laut "Financial Times" gibt es einen harten Wettbewerb zwischen der NYSE und der NASDAQ bei der Durchführung von Börsengängen. Normalerweise bevorzugen Tech-Unternehmen die NASDAQ für ihren IPO. Im vergangenen Jahr wagten jedoch Unternehmen wie Arm und Instacart den Sprung an die NASDAQ.

Der größte IPO im Tech-Bereich an der NYSE wurde jedoch von dem hierzulande wenig bekannten Marketing-Automatisierungs-Unternehmen Klaviyo durchgeführt. Die NYSE konnte jedoch auch bereits Unternehmen wie Uber, Spotify und Pinterest für sich gewinnen. Der Börsengang von Reddit würde somit auch den ersten IPO eines Social-Media-Unternehmens an der NYSE seit Pinterest mit sich bringen und somit ein hohes Prestige mitbringen.

In den letzten Jahren haben zahlreiche Unternehmen, insbesondere im Tech-Bereich, unter dem herausfordernden makroökonomischen Umfeld mit hohen Zinsen gelitten, wodurch der IPO-Markt deutlich geschrumpft ist. Laut "The National News" gab es im Jahr 2022 nur vier Börsengänge, bei denen mehr als 500 Millionen US-Dollar eingesammelt wurden.

Im vergangenen Jahr waren es immerhin sieben. Auch Reddit hat seinen Börsengang immer wieder verschoben, nachdem vertrauliche Unterlagen im Jahr 2021 eingereicht wurden. Doch nun scheint sich die Lage zu verbessern. Laut "Financial Times" hat der IPO-Markt in den USA in diesem Jahr bereits 3,5 Milliarden US-Dollar eingesammelt, im Vergleich zu 500 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

"Das Marktumfeld für Börsengänge hat sich in den letzten Quartalen erheblich verbessert: Die Bewertungen sind gestiegen, die Volatilität ist gesunken, die Inflation könnte eingedämmt sein und die Zinssätze könnten beginnen zu sinken", so "The National News" zufolge auch von EY.

Reddit will nun dieses bessere Umfeld nutzen, um endlich an die Börse zu gehen. Obwohl noch kein öffentlicher Antrag gestellt wurde und das Unternehmen weiterhin schweigt, wird erwartet, dass dies bald geschehen wird. Laut Insiderquellen könnte der Börsengang bereits bis Ende März abgeschlossen sein, wie "Reuters" berichtet.

